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بادرة كريمة خلال شهر رمضان المبارك

خلال ساعات .. 1000 ريال للعائل و500 للتابع من مستفيدي الضمان

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
خلال ساعات .. 1000 ريال للعائل و500 للتابع من مستفيدي الضمان
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المواطن - فريق التحرير

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من المقرر أن يتم خلال ساعات إيداع مبالغ المعونة التي وجه بصرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، لمستفيدي الضمان لشهر رمضان.

وتقدر المعونة بأكثر من 3 مليارات ريال، بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع، على أن تودع في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك خلال الساعات المقبلة.

توجيه خادم الحرمين

وتفصيلا، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خيراً على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين.

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