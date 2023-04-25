خلية عمل متواصلة ليل نهار لنقل العالقين من السودان للسعودية

كشف اللواء الركن البحري يحيى العسيري، قائد الأسطول الغربي في القوات البحرية، تفاصيل عمليات الإجلاء من السودان إلى جدة.

فيديو | قائد الأسطول الغربي في القوات البحرية يكشف عبر الإخبارية تفاصيل عمليات الإجلاء من السودان إلى جدة ⁧#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان⁩

⁧#الإخبارية⁩ pic.twitter.com/0bbTP7shaj — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2023

جهود متضافرة

وقال العسيري خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية: بدأنا بالتنفيذ في الأسطول الغربي بقاعدة الملك فيصل البحرية، بتجهيز سفن الملك بكل الاحتياجات والتوجه إلى ميناء بورتسودان في السودان، مشيرًا إلى وجود ترتيبات وجهود متضافرة من الملحق العسكري وسفارة المملكة لدى السودان، حيث تم توصيلهم إلى بورتسودان وإنهاء إجراءاتهم الإدارية، وتوصيلهم إلى سفن الملك والإبحار إلى المملكة.

تابع قائد الأسطول الغربي في القوات البحرية: إن سفينة الملك ينبع هي للإمداد والتموين، وقد جهزت جميع السفن بالمستلزمات الطبية، وبعيادات متنقلة، وبأدوية، ومستلزمات أخرى مثل البطاطين والمواد الغذائية، ومستلزمات أطفال وكبار السن، موضحًا أنه منذ يومين أجلت 4 سفن الرعايا، وهناك سفن جاهزة عند صدور الأوامر، مضيفًا: عند الاحتياج لنقل المزيد نحن جاهزون لذلك.

حركة دؤوبة

واستطرد العسيري: قاعدة الملك فيصل البحرية هي قاعدة عسكرية، يوجد فيها سفن حربية عسكرية، والآن هي في حركة دؤوبة، وخلية متواصلة ليل نهار لتجهيز السفن، ومغادرتها، واستقبال السفن القادمة من بورتسودان، مشيرًا إلى أن العمل تكاملي ومرتبط بالقيادة في الرياض، وأيضًا مرتبط بغرفة العمليات التي تم إنشاؤها في الرياض لإدارة العملية مع جميع الجهات المعنية.

180 ميلًا

ولفت العسيري إلى أن المسافة من جدة لبورتسودان 180 ميلًا بحريًّا، وتستغرق السفن من 10- 12 ساعة، مردفًا: مسافة طويلة في المسافات، وقصيرة في قلب الزملاء واهتماماتهم، وفي حيويتهم، وروحهم المعنوية، لمساعدة جميع العالقين الراغبين في الإجلاء من السودان إلى المملكة.