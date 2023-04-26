خياران أمام الأهلي بشأن التدبير الوقتي

تطمح جماهير النادي الأهلي في حل أزمة قيد اللاعبين الجدد، وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي المقبل.

منع من القيد

وكان “فيفا” قد منع الراقي من تسجيل لاعبين جدد لفترتي انتقالات، بسبب الفترة المحمية وتكرار المخالفات في قضايا متعددة، ومنها؛ اللاعب لويس غرابان، الذي لم تدفع له الإدارة.

قيد استئناف الأهلي

ولفت أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عبر حسابه على موقع “تويتر”، إلى أن الاستئناف الذي تقدم به النادي الأهلي تم قيده من قبل محكمة التحكيم الرياضي “كاس”.

وأضاف الأمير قائلًا: “حاليًا أمام النادي الأهلي خياران بخصوص التدبير الوقتي وطريقة طلبه؛ الأول، طلب التدبير الوقتي من الآن من قبل القسم المختص وقبل تشكيل هيئة المحكمين”.

وواصل الأمير حديثه قائلًا: “الثاني، طلب التدبير الوقتي بعد تشكيل هيئة المحكمين للنظر فيه من هيئة المحكمين نفسها.. شخصيًا مع الخيار الثاني لأنه الأضمن والأفضل”.

الفريق بدوري يلو

على الجانب الآخر، اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من العودة إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، حيث يتصدر دوري يلو برصيد 62 نقطة، وذلك قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.