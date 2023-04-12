دائرة الحكام تعترف: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب في مباراة الشباب توضيح هام بشأن حجز العمرة والصلاة في الروضة عبر توكلنا طائرة تلقي قنابل على حشد معارض وتقتل 100 بميانمار كتائب المطيبين يستقبلون ضيوف الرحمن بالمباخر ودهن العود الفاخر تعليم جدة: الدوام عن بعد اليوم بسبب الطقس منفذو جرائم سلب وحيازة مخدرات في قبضة رجال الأمن ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة الـ23 وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب 3 أسباب تُعطل رحيل رودي جارسيا عن نادي النصر ولي العهد يشكر جميع منسوبي نزاهة على الجهود المبذولة في مكافحة الفساد
أقرت دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء، بأحقية نادي الهلال في ركلة جزاء لم تُحتسب له في مباراة الشباب التي أُقيمت الجمعة الماضية في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن.
وكان حكم تقنية الفيديو عبدالله الشهري وحكم الساحة ماجد الشمراني لم يحتسبا ركلة جزاء للاعب البرازيلي ميشايل لاعب الهلال بعد دهس قدمه من قبل اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا في مباراة شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية، التي أغضبت جماهير أزرق الرياض.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن العقوبات الموقعة ضد نادي الهلال، بعد مباراة الشباب.
وقررت الانضباط إيقاف الكولومبي جوستافو كويلار لاعب أزرق الرياض مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الشباب مع تغريمه 20 ألف ريال.
كذلك تقرر تغريم فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بأزرق الرياض 20 ألف ريال؛ بسبب الإساءة الإعلامية تجاه حكم مباراة الشباب، ماجد الشمراني.
كذلك غُرم الأرجنتيني رامون دياز مدرب أزرق الرياض 20 ألف ريال؛ بسبب الإساءة الإعلامية للحكم ماجد الشمراني، مع تغريم البرازيلي ميشايل 20 ألف ريال لنفس السبب.
كما قررت اللجنة، تغريم نادي الشباب 10000 ريال؛ بسبب قيام جماهيره برمي أداة تجاه لاعب الفريق المنافس ولم تصبه، بحسب تقرير مراقب المباراة.