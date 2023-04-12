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في مباراة أدارها تحكيميًّا ماجد الشمراني

دائرة الحكام تعترف: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب في مباراة الشباب

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٨ صباحاً
دائرة الحكام تعترف: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب في مباراة الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أقرت دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء، بأحقية نادي الهلال في ركلة جزاء لم تُحتسب له في مباراة الشباب التي أُقيمت الجمعة الماضية في الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن.

وكان حكم تقنية الفيديو عبدالله الشهري وحكم الساحة ماجد الشمراني لم يحتسبا ركلة جزاء للاعب البرازيلي ميشايل لاعب الهلال بعد دهس قدمه من قبل اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا في مباراة شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية، التي أغضبت جماهير أزرق الرياض.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن العقوبات الموقعة ضد نادي الهلال، بعد مباراة الشباب.

قرارات لجنة الانضباط

وقررت الانضباط إيقاف الكولومبي جوستافو كويلار لاعب أزرق الرياض مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة في مباراة الشباب مع تغريمه 20 ألف ريال.

كذلك تقرر تغريم فهد المفرج المدير التنفيذي لكرة القدم بأزرق الرياض 20 ألف ريال؛ بسبب الإساءة الإعلامية تجاه حكم مباراة الشباب، ماجد الشمراني.

كذلك غُرم الأرجنتيني رامون دياز مدرب أزرق الرياض 20 ألف ريال؛ بسبب الإساءة الإعلامية للحكم ماجد الشمراني، مع تغريم البرازيلي ميشايل 20 ألف ريال لنفس السبب.

كما قررت اللجنة، تغريم نادي الشباب 10000 ريال؛ بسبب قيام جماهيره برمي أداة تجاه لاعب الفريق المنافس ولم تصبه، بحسب تقرير مراقب المباراة.

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