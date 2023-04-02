داود الشريان يثير الجدل بعد أزمته مع الراشد ومهاجمته لقناة MBC

أثار الإعلامي داود الشريان، الجدل خلال الساعات القريبة الماضية، بعدما شن هجومًا على الإعلامي عبدالرحمن الراشد، ووجه له اتهامات بأنه السبب وراء إفشال برنامج “واجه الصحافة” على قناة العربية، قبل أن ينفي الراشد ما قاله.

خلاف الشريان والراشد

خلال استضافة الإعلامي داود الشريان، ببرنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية: تحدث في العديد من الأمور التي أثارت جدلًا واسعًا، أهمها اتهامه لعبدالرحمن الراشد بأنه من أفشل برنامج “واجهة الصحافة، الذي كان يعرض على قناة العربية.

300 مليون وين راحت؟..

داود الشريان يرد على أبرز الاتهامات التي توجه إليه عندما كان رئيساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون#داود_الشريان_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/sM21Y23QAO — الليوان (@almodifershow) April 1, 2023

وقال الشريان في حواره: “هل أحد يحط برنامج حواري الساعة 11 ليلًا، رغم أني اعترضت وقلتلهم غيروا الوقت ليوم الجمعة، أو غيروا التوقيت للساعة 9 فلا يوجد قناة تعرض توك شو سياسي في هذا الموعد، وحاولت كثيرا مع عبدالرحمن الراشد في تغيير الموعد لكنه رفض وتسبب في إفشال البرنامج”.

"أنا اللي أنسنت البزابيز"…

داود الشريان: الحالة اللي سويتها أنا في "أم بي سي" ما سواها أحد غيري#داود_الشريان_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/pXjXcHDnuL — الليوان (@almodifershow) March 31, 2023

هجوم الشريان على MBC

ولم يكتفِ الشريان بالهجوم على الراشد فقط، بل شن هجومًا على قناة إم بي سي، وأكد أنها في بعض الأوقات تصبح مثل “راعي الخضرة”، وأنه لا يعرف حتى الآن السبب وراء إيقاف برنامجه “الثامنة” من العرض.

داود الشريان: القنوات المنافسة كانت تشارك حملة الهجوم على SBC.. "وعرفت لعتبهم فجبت الناس القوية اللي عندهم يشتغلون معي"#داود_الشريان_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/xcBoCj8NfC — الليوان (@almodifershow) April 1, 2023

وأوضح الشريان، أن برنامجه كان قويًا، وأنه من فتح التطبيع بين القناة والمشاهدين المحافظين، الذين يعدون الأغلبية وكان لا يشاهدون القناة ولا يبغونها، لكن القناة بدأت تقلص البرنامج من أجل البرامج الأخرى.

الراشد ينفي التصريحات

لم تنتهِ الأزمة عند هذا الحد، بل رد الإعلامي عبدالرحمن الراشد، على تصريحات الإعلامي داود الشريان الذي قالها في برنامج “الليوان”، بشأن برنامج “واجه الصحافة” على قناة “العربية” وأن الراشد مسؤول في إفشاله.

في تويتة جديدة للراشد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال إنه لن يدخل في أي مهارات، وأن كل ما قيل في تصريحات الشريان غير صحيح.

وأكد الراشد أن كل حلقة كانت تبث 3 مرات في الأسبوع، وليس مرة واحدة كما قيل، وفي أيام متنوعة، وليس في موعد ثابت، ويستحيل ألا ينتبه إليها المتابع، كما أن ما قيل أن موعد الساعة 11 مساء غير ملائم لعرض برنامج سياسي، أمر غير صحيح، بل هي فترة مهمة، والدليل أن أهم برنامج حواري سياسي على العربية وهو برنامج “بانوراما”، كان يعرض في نفس الموعد لأكثر من 17 عامًا.

بندر الشارخ يدعم الراشد

المعد بندر الشارخ، دعم هو الآخر عبدالرحمن الراشد، وأكد أن ما صرح به داود الشريان، غير صحيح، قائلًا: “أنا كنت معد واجه الصحافة من أول حلقة إلى آخر حلقة، وأشهد على دعم عبدالرحمن الراشد للبرنامج وعلى ما قام به من استثناءات ميزنا بها”.