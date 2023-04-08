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أول حادث من هذا النوع يُسجل بأوروبا

دب يقتل شاباً في جبال إيطاليا

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
دب يقتل شاباً في جبال إيطاليا
المواطن - فريق التحرير

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شهدت جبال إيطاليا حادثاً جديداً من نوعه، بعدما قتل أحد الدببة شاباً كان يمارس رياضة الجري شمال شرقي إيطاليا، في أول حادثة من نوعها.

البحث عن القتيل

وكان أندريا بابي، البالغ من العمر 26 عاماً، يركض في منطقة غابات جبلية بمحاذاة قريته كالديس الواقعة في منطقة ترينتينو، عندما هاجمه الدب.

وتحركت وحدات الإنقاذ للبحث عن الشاب بعد تلقيها تنبيهاً من أفراد أسرته الذين انتابهم قلق جراء عدم عودته إلى المنزل، وعُثرت الخميس الماضي، على جثته في أحد المنحدرات وهي مُصابة بجروح عميقة في الرقبة والذراعين والبطن، فيما بدا أن بعض هذه الجروح ناجم عن اعتداء حيوان كبير عليه.

هجوم الدب

وقال مصدر مطّلع على التحقيق، إن نتائج تشريح الجثة تشير إلى أن أندريا بابي قُتل متأثراً بجروح أصيب بها عقب تعرّضه لهجوم من أحد الدببة، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام إيطالية.

وأكدت السلطات المحلية لاحقاً ملابسات الحادث و”قررت الشروع في عملية عاجلة لقتل الدب” بمجرد رصده، على ما أعلن رئيس مقاطعة ترينتينو موريزيو فوغاتي خلال مؤتمر صحفي.

الدببة في إيطاليا

من جانبها، نددت أناماريا بروكاتشي من الرابطة الوطنية لحماية الحيوانات، بعدم اتخاذ السلطات أي إجراءات وقائية.

وقالت بروكاتشي، وهي نائبة سابقة، في حديث إلى وكالة فرانس برس، إن “البشر لا يشكلون أهدفاً للدببة، بل تظهر هذه الحيوانات خوفاً من الأشخاص وتبقى على مسافة منهم”.

وتضم إيطاليا ما بين 120 دباً و200 تعيش تحديداً في ترينتينو وأبروزو في الوسط، ويشكل مقتل أندريا بابي أول حادث من هذا النوع يُسجل في الدولة الأوروبية.

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