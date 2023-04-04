دراجات هوائية ونارية مجهزة إسعافيًا لتحسين تجربة المعتمرين

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، بدء استخدام الدراجات الهوائية والنارية المجهزة إسعافيًا لتحسين تجربة المعتمرين.

وذكر الهلال الأحمر عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: أن استخدام الدراجات الهوائية والنارية المجهزة إسعافيًا يأتي ضمن مساعي هيئة الهلال الأحمر لتحسين تجربة المعتمرين وجودة الخدمات الطبية الإسعافية وسرعة الاستجابة.

وأضاف أن فرقة الدراجات تشرفت بزيارة من وزير الصحة أثناء تفقده جاهزية الخدمات الصحية بالمسجد الحرام.