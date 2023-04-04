درع وخوذة حديدية لحماية عمران خان في باكستان

وثف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وهو يحيط به مجموعة من الجنود لحماية أمنه وسلامته.

د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان ځانګرو امنیتي تدابیرو سره محکمې ته حاضر شوو. pic.twitter.com/cRVGz7lQ0P — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) April 4, 2023

حماية عمران خان

ويظهر في الفيديو عمران خان، وتم وضع ما يشبه الخوذة الحديدية على رأسه، لأمنه وسلامته، لا سيما وإن كان يوجد ضده أي تهديد.

لم يكتف الجنود بذلك فقط، بل أمسكوا بالدروع الحديدية أو ما يشبهها، وأحاطوا برئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في أثناء دخوله أحد المباني وَسَط حراسة كثيفة ومشددة.

قرار المحكمة الباكستانية

كانت قدت أوجبت المحكمة الباكستانية العليا، صباح اليوم الثلاثاء، أن تجرى انتخابات محلية في البنجاب، أكبر إقليم في البلاد من حيث عدد السكان، في مايو المقبل وهو قرار يعد نصرًا لعمران خان، حسب ما رأته المعارضة.

عزل عمران خان

ومنذ أن عزل البرلمان عمران خان من سلطته وأطاحه في أبريل 2022، وباكستان تعيش أزمة سياسية خطيرة، لا سيما بعد أن صوت البرلمان بحجب الثقة واستبدل حكومة رئيس الوزراء السابق بأخرى ائتلافية هشّة يقودها شهباز شريف، وفقا لما ذكرته “فرانس برس”.