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وسط امتلاء الشوارع بالحشود

دعاء السديس في ليلة ختم القرآن بالحرم المكي

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
دعاء السديس في ليلة ختم القرآن بالحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظات خشوع الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، خلال دعاء ختمة الحرم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ليلة الـ 29 من شهر رمضان.

وقال السديس في دعائه: “اللهم اجعلنا من أهل القرآن.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم”.

وامتلأت الشوراع المجاورة للمسجد الحرام في ليلة ختمة القرآن، واصطف المعتمرون والمصلون على امتداد 2 كيلو متر للصلاة وحضور الختمة.

الاستعداد لختم القرآن

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، دعا في كلمة تحفيزية سابقة للاستعداد التام لليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، عبر الشبكة اللاسلكية.

وحث كافة الإدارات على مواصلة الجهود الميدانية المتميزة وتكثيفها لخدمة المصلين والمعتمرين والزائرين، في هذه الليلة المباركة وتقديم أرقى الخدمات لهم، وتسهيل أداء نسكهم وعباداتهم وتذليل العقبات لهم.

نجاح خطط التفويج

وأشاد الدكتور السديس بما يشهده المسجد الحرام من تضافر للجهود والإمكانات، وانسيابية حركة الحشود التي يشهدها بيت الله الحرام، ونجاح خطط التفويج تزامنًا مع الأعداد المليونية للمعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم في أول أيام الشهر الفضيل، رافعًا الشكر لولاة الأمر، على ما يبذلونه من جهود وخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

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