دعاء السديس في ليلة ختم القرآن بالحرم المكي

وثق مقطع فيديو لحظات خشوع الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، خلال دعاء ختمة الحرم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ليلة الـ 29 من شهر رمضان.

اللهم اجعلنا من أهل القرآن من دعاء الشيخ #عبدالرحمن_السديس لـ #ختمة_الحرم من المسجد الحرام بمكة المكرمة #ليلة_29. pic.twitter.com/1YFocL1lIh — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 19, 2023

وقال السديس في دعائه: “اللهم اجعلنا من أهل القرآن.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم”.

وامتلأت الشوراع المجاورة للمسجد الحرام في ليلة ختمة القرآن، واصطف المعتمرون والمصلون على امتداد 2 كيلو متر للصلاة وحضور الختمة.

فيديو | على امتداد 2 كيلو متر.. امتلاء الشوراع المجاورة للمسجد الحرام في ليلة ختمة القرآن عدسة موفد #الإخبارية عبدالله الرويس pic.twitter.com/G33bL7h4ff — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 19, 2023

الاستعداد لختم القرآن

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، دعا في كلمة تحفيزية سابقة للاستعداد التام لليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، عبر الشبكة اللاسلكية.

وحث كافة الإدارات على مواصلة الجهود الميدانية المتميزة وتكثيفها لخدمة المصلين والمعتمرين والزائرين، في هذه الليلة المباركة وتقديم أرقى الخدمات لهم، وتسهيل أداء نسكهم وعباداتهم وتذليل العقبات لهم.

نجاح خطط التفويج

وأشاد الدكتور السديس بما يشهده المسجد الحرام من تضافر للجهود والإمكانات، وانسيابية حركة الحشود التي يشهدها بيت الله الحرام، ونجاح خطط التفويج تزامنًا مع الأعداد المليونية للمعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم في أول أيام الشهر الفضيل، رافعًا الشكر لولاة الأمر، على ما يبذلونه من جهود وخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.