دعاء الشيخين الدوسري والقاسم في الحرمين الشريفين ليلة 12 رمضان

أم الشيخ الدكتور ياسر الدوسري المصلين، اليوم الأحد، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 12 رمضان 1444 هـ.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. خشوع الشيخ #ياسر_الدوسري من دعاء ليلة 12 #رمضان 1444هـ من المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة. pic.twitter.com/tkZtWadfMG — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 2, 2023

ودعا الدوسري في ختام الصلاة بخشوع قائلًا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.

اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. خشوع الشيخ #عبدالمحسن_القاسم من دعاء ليلة 12 #رمضان 1444هـ بـ #المسجد_النبوي_الشريف. pic.twitter.com/wsa0nid1uy — قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 2, 2023

المسجد النبوي

كما أم الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم المصلين اليوم، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد النبوي الشريف بـ المدينة المنورة، ليلة 12 رمضان 1444هـ.

ودعا القاسم بخشوع قائلًا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب.