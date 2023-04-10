دعاء الشيخ الحذيفي ليلة 19 رمضان

أم الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ليلة 19 رمضان 1444هـ.

دعاء الحذيفي

ودعا الحذيفي في ختام الصلاة بخشوع قائلًا: اللهم لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق، وقولك حق.

خطة العشر الأواخر

من جانب آخر، بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مع مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ومساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، ومساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية سلطان بن عاطي القرشي، ومستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد الحرام الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود، وعدد من مسؤولي الرئاسة، خطةَ العشر الأواخر من شهر رمضان في المسجد الحرام.

وأكد السديس أهمية توفير جميع الخدمات والمستلزمات اللازمة للمصلين والمعتمرين والزوار خلال هذه المدة المهمة، بالإضافة إلى تنظيم برامج دعوية وتربوية وثقافية، وتقديم مبادرات قيمة تخدم المسلمين من جميع أنحاء العالم.