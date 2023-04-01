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وسط أجواء روحانية لجموع المصلين

دعاء الشيخ السديس في المسجد الحرام ليلة 10 رمضان

السبت ١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ صباحاً
دعاء الشيخ السديس في المسجد الحرام ليلة 10 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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نشرت رئاسة شؤون الحرمين لقطات مصورة من صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 10 رمضان، والتي شهدت أعدادًا غفيرة من المصلين وهم يؤدون الصلوات في أجواء روحانية، مع دعاء الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رافعين أيديهم طالبين الرحمن والمغفرة.

ونشرت شؤون الحرمين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” صورًا لصلاة التراويح والتي شهدت أعدادًا كبيرة من المصلين.

توافد المصلين

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت باكر لأداء الصلاة في المسجد الحرام، حيث شغل صحن المطاف المعتمرون، وباقي المصلين في التوسعات وأدوارها والساحات الخارجية لها، وذلك لأداء صلاة التراويح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي ساهمت في إتمام المناسك بكل يسر وسهولة، حيث استعدت الرئاسة بتجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.

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