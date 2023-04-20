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وسط خشوع المصلين

دعاء الشيخ بندر بليلة في صلاة التهجد ليلة 29 رمضان

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ صباحاً
دعاء الشيخ بندر بليلة في صلاة التهجد ليلة 29 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظات خشوع ودعاء الشيخ بندر بليلة في صلاة التهجد ليلة 29 رمضان 1444 هـ، بالمسجد الحرام.

ودعا بليلة قائلًا: اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة، وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن كان في سابق علمك أن تقطع الآجال فأحسن العاقبة في ماضينا وأحسن الخلافة في باقينا، واجعل موعدنا في جنات النعيم.

ليلة ختم القرآن

وتدفق المصلون مبكرًا للمسجد الحرام، وسط منظومة خدمات معيارية وتناغم بين رئاسة الحرمين والمنظومة الأمنية لإدارة الحشود وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام في ليلة 29 رمضان.

نجاح الخطط

وأعلن الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين عن نجاح الخطة التشغيلية لليلة الـ 29، وذلك من خلال التقارير التنفيذية وفق نتائج الحوكمة وتعظيم نقاط القوة وقياس أثر القاصدين ومدى رضاهم عن الخدمات وفق استبيانات محوكمة وشفافية، حاثًّا كافة الإدارات على مواصلة الجهود الميدانية المتميزة وتكثيفها لخدمة المصلين والمعتمرين والزائرين، وتقديم أرقى الخدمات لهم، وتسهيل أداء نسكهم وعباداتهم وتذليل العقبات لهم.

وأشاد الدكتور السديس بما يشهده المسجد الحرام من تضافر للجهود والإمكانات، وانسيابية حركة الحشود التي يشهدها بيت الله الحرام، ونجاح خطط التفويج تزامنًا مع الأعداد المليونية للمعتمرين والمصلين لأداء مناسكه، رافعًا الشكر لولاة الأمر- حفظهم الله- على ما يبذلونه من جهود وخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

تعظيم الشعائر

وأوصى الشيخ السديس بالتراحم والرفق والسكينة وعدم التدافع والتزاحم والحرص على تعظيم شعائر الله ومراعاة الآداب العامة في المسجد الحرام والحرص على تطبيق الشعائر والعبادات، سائلًا الله- عز وجل- أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وحرصت الرئاسة عبر خطتها التشغيلية تنويع المبادرات والبرامج والخدمات، لتحقيق أقصى مراحل الراحة للزوار والقاصدين؛ فضلًا عن الاعتماد على تقنيات الذكاء الصناعي ورقمنة البرامج وتسخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات، وبكل اللغات العالمية للقاصدين.

كما وضعت الرئاسة أيضًا الحوكمة الميدانية وتطبيقها في أرض الواقع بالحرمين كأولوية في الخطة التشغيلية؛ لشهر رمضان وقياس رضا القاصدين.

 

 

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