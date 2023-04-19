دعاء الشيخ صلاح البدير في المسجد النبوي ليلة 28 رمضان

وثق مقطع فيديو لحظات خشوع الشيخ صلاح البدير في المسجد النبوي الشريف ليلة 28 رمضان 1444هـ.

ودعا البدير قائلًا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم أعنا ولا تعن علينا.

تأهب لليلة ختم القرآن

من جانب آخر، ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة تحفيزية للعاملين يدعوهم للاستعداد التام لليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، عبر الشبكة اللاسلكية.

مواصلة الجهود

وحث كافة الإدارات على مواصلة الجهود الميدانية المتميزة وتكثيفها لخدمة المصلين والمعتمرين والزائرين، في هذه الليلة المباركة وتقديم أرقى الخدمات لهم، وتسهيل أداء نسكهم وعباداتهم وتذليل العقبات لهم.

نجاح خطط التفويج

وأشاد الدكتور السديس بما يشهده المسجد الحرام من تضافر للجهود والإمكانات، وانسيابية حركة الحشود التي يشهدها بيت الله الحرام، ونجاح خطط التفويج تزامنًا مع الأعداد المليونية للمعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم في أول أيام الشهر الفضيل، رافعًا الشكر لولاة الأمر، على ما يبذلونه من جهود وخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.