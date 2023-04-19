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دعاء الشيخ ماهر المعيقلي في المسجد الحرام ليلة 28 رمضان

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ صباحاً
دعاء الشيخ ماهر المعيقلي في المسجد الحرام ليلة 28 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظات خشوع الشيخ ماهر المعيقلي في المسجد الحرام ليلة 28 رمضان 1444هـ.

ودعا المعيقلي قائلًا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهد وأعوانهم لما فيه عز للإسلام والمسلمين.

تأهب لليلة ختم القرآن

من جانب آخر، ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة تحفيزية للعاملين يدعوهم للاستعداد التام لليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، عبر الشبكة اللاسلكية.

مواصلة الجهود

وحث كافة الإدارات على مواصلة الجهود الميدانية المتميزة وتكثيفها لخدمة المصلين والمعتمرين والزائرين، في هذه الليلة المباركة وتقديم أرقى الخدمات لهم، وتسهيل أداء نسكهم وعباداتهم وتذليل العقبات لهم.

نجاح خطط التفويج

وأشاد الدكتور السديس بما يشهده المسجد الحرام من تضافر للجهود والإمكانات، وانسيابية حركة الحشود التي يشهدها بيت الله الحرام، ونجاح خطط التفويج تزامنًا مع الأعداد المليونية للمعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم في أول أيام الشهر الفضيل، رافعًا الشكر لولاة الأمر، على ما يبذلونه من جهود وخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

 

 

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