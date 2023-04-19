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وثق مقطع فيديو لحظات خشوع الشيخ ماهر المعيقلي في المسجد الحرام ليلة 28 رمضان 1444هـ.
فيديو | "اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته"
دعاء الشيخ ماهر المعيقلي في المسجد الحرام #ليلة_28 رمضان#الإخبارية pic.twitter.com/DYrNNWEtKw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 18, 2023
ودعا المعيقلي قائلًا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهد وأعوانهم لما فيه عز للإسلام والمسلمين.
من جانب آخر، ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كلمة تحفيزية للعاملين يدعوهم للاستعداد التام لليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام، عبر الشبكة اللاسلكية.
وحث كافة الإدارات على مواصلة الجهود الميدانية المتميزة وتكثيفها لخدمة المصلين والمعتمرين والزائرين، في هذه الليلة المباركة وتقديم أرقى الخدمات لهم، وتسهيل أداء نسكهم وعباداتهم وتذليل العقبات لهم.
وأشاد الدكتور السديس بما يشهده المسجد الحرام من تضافر للجهود والإمكانات، وانسيابية حركة الحشود التي يشهدها بيت الله الحرام، ونجاح خطط التفويج تزامنًا مع الأعداد المليونية للمعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم في أول أيام الشهر الفضيل، رافعًا الشكر لولاة الأمر، على ما يبذلونه من جهود وخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.