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وسط أجواء روحانية وإيمانية

دعاء المعيقلي في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 14 رمضان

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
دعاء المعيقلي في صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 14 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات مصورة، صلاة التراويح من المسجد الحرام في ليلة 14 رمضان، والتي شهدت أعدادًا غفيرة من المصلين وهم يؤدون الصلوات في أجواء روحانية.

خشوع المعيقلي

وأم الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي المصلين لأداء صلاة التراويح من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والذي ظهر في حالة من الخشوع خلال دعائه وسط حالة من الروحانية بين المصلين.

كما أبدع المعيقلي وهو يردد “اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام.. تباركت يا ذا الجلال والإكرام.. اللهم أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار.. سبحان الله عما يشركون، اللهم أنت الخالق البارئ المصور.. لك الأسماء الحسنى والصفات العلى يسبح لك ما في السموات وما في الأرض فأنت العزيز الحكيم”.

خدمات رئاسة الحرمين

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.

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