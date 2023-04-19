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وسط خشوع المصلين

دعاء ختم القرآن في المسجد النبوي ليلة 29 رمضان

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
دعاء ختم القرآن في المسجد النبوي ليلة 29 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظات دعاء إمام وخطيب المسجد النبوي خلال صلاة التراويح ليلة 29 رمضان 1444هـ.

ودعا الشيخ قائلًا: اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإننا لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

منظومة خدمات متكاملة

استمرارًا لمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي، كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من جهودها وأعمالها وتسخير كافة الخدمات للزوار والمصلين في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.

التطهير والتعقيم

حيث كثفت الوكالة من أعمالها وجهودها اليومية في أروقة المسجد النبوي وساحاته من خلال التطهير والتعقيم المستمر على مدار الساعة؛ لتهيئة الأجواء المناسبة للزوار والمصلين.

وبلغت كمية التطهير 85 ألف لتر، فيما بلغت كمية التعقيم 70 ألف لتر لتوفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي، ووفرت الوكالة كراسي لكبار السن حيث تم توزيعها على مداخل المسجد النبوي وبلغ عددها 40 ألف كرسي.

كما استخدمت أحدث التقنيات لاستمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة والوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة زوار المسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة 2030.

يأتي ذلك سعيًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتوفير كافة الخدمات للزوار والمصلين ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة.

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