دعاء ماهر المعيقلي وصلاح البدير ليلة 20 رمضان

أم الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة ليلة 20 رمضان 1444هـ.

اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النّار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل. دعاء الشيخ #ماهر_المعيقلي ليلة 20 #رمضان 1444هـ في المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة. pic.twitter.com/KqHIiT4221 — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 10, 2023

ودعا المعيقلي في ختام الصلاة بخشوع قائلًا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك -ﷺ- في الجنة. خشوع وبكاء الشيخ ⁧#صلاح_البدير⁩ من دعاء ليلة 20 ⁧#رمضان⁩ 1444هـ بالمدينة المنورة⁩ في ⁧المسجد النبوي الشريف⁩. pic.twitter.com/ho4ndhGxmn — قناة السنة النبوية (@sunnatvsa) April 10, 2023

المسجد النبوي

كما أم الشيخ الدكتور صلاح البدير المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد النبوي بالمدينة المنورة ليلة 20 رمضان 1444هـ.

ودعا البدير بخشوع قائلًا: اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا.