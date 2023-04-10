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وسط خشوع المصلين

دعاء ماهر المعيقلي وصلاح البدير ليلة 20 رمضان

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
دعاء ماهر المعيقلي وصلاح البدير ليلة 20 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أم الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة ليلة 20 رمضان 1444هـ.

ودعا المعيقلي في ختام الصلاة بخشوع قائلًا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

المسجد النبوي

كما أم الشيخ الدكتور صلاح البدير المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد النبوي بالمدينة المنورة ليلة 20 رمضان 1444هـ.

ودعا البدير بخشوع قائلًا: اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا.

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