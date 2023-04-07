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4.8 ملايين مستفيد من الفئات المستحقة

دعم الأمير محمد بن سلمان لمنصة إحسان رفع الكفاءة والموثوقية

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
دعم الأمير محمد بن سلمان لمنصة إحسان رفع الكفاءة والموثوقية
المواطن - فريق التحرير

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تنال منصة إحسان منذ إطلاقها دعمًا لامحدودًا من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها.

وتُعد منصة إحسان الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة؛ باعتبارها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح للمُحسنين فرص تبرع متنوعة يتم تحديثها بشكل يومي.

حلول رقمية

وتحرص المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) على تطوير الخدمات والحلول الرقمية التي تصب في مصلحة مختلف المجالات الخيرية؛ سعيًا منها لتسهيل أعمال التبرع على المحسنين بما يضمن وصول التبرعات للمُستحقين بكل يُسر وسهولة.

وقد أثمرت الثقة التي حظيت بها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) من القيادة الرشيدة ودعم وإشراف 12 جهة حكومية؛ بوصول إجمالي التبرعات أكثر من 3 مليارات ريال استفاد منها أكثر 4.8 ملايين مستفيد من الفئات المستحقة في وقت قياسي.

الحملة الثالثة

يذكر أنه صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، وسيكون موعد الإطلاق مساء يوم الاثنين 19 رمضان 1444هـ الموافق 10 أبريل 2023م، ويأتي ذلك امتدادًا لرعايته الكريمة – أيده الله – لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرص مقامه الكريم على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامنًا مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.

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