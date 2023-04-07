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بعد تعرضه لوعكة صحية

دعوات الشفاء تُحيط سالم سرور

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
دعوات الشفاء تُحيط سالم سرور
المواطن - فريق التحرير

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قام الرياضيون والجماهير بدعم نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق، سالم سرور بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى.

العصيمي يكشف التفاصيل

وكشف الإعلامي رمزي العصيمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مرض نجم الشباب  السابق، سالم سرور، طالبًا من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل؛ وعودته سريعًا إلى أسرته.

وقال: “السلام عليكم تقبل الله من الجميع الصيام والقيام.. إخواني الأعزاء دعواتكم لأخينا سالم سرور الذي دخل العناية المركزة يوم أمس بأن يمن الله الرحمن الرحيم عليه بالشفاء العاجل وأن يجمع له بين الأجر والعافية.. هذا طلب أبنائه وأسرته.. إبلاغ من يعرفه بالدعاء له”.

سالم سرور
سرور

دعم سالم سرور

وتفاعل الوسط الرياضي مع تغريدة العصيمي، ليصبح اسم سالم سرور ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وكتب لاعب الهلال السابق، سعود عبدالله الحماد: “الله يشفيه ويجعل ما أصابه طهور إن شاء الله”.

وقال الكاتب تركي الحربي: “أسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه أن يشفي الكابتن الخلوق سالم سرور شفاء لا يغادر سقمًا وأن يجمع له بين الأجر والعافية.. لا تبخلوا بدعواتكم لأخينا سالم بهذا الشهر الفضيل”.

سالم سرور
سرور

وكتب دخيل عبدالله الشهيل: “اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ أخانا سالم اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا”، وقال محمد الصيعري: “نسأل الله في هذا الشهر المبارك والجمعة الجامعة أن يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة ويعود لأهله سليمًا معافًى”.

وعلق ناصر الأكلبي قائلًا: “اللهمَّ رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهمَّ اشف مرضانا ومرضى المسلمين إنك على كل شَيء قدير”، وقال شريف المالكي: “أسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل والعودة سليمًا معافى لأسرته ومحبيه يا رب العالمين”.

سالم سرور
سرور
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