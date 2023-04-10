دعوة لقادة ليبيا بإجراء الانتخابات خلال 2023

دعا الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، أمس الأحد، القادة السياسيين للوفاء بالتزاماتهم للانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات هذا العام.

مشاورات سياسية

وقال باتيلي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إنه التقى في سبها مع عدد من الأعيان وممثلي المجتمع المدني والشباب والنساء والقادة العسكريين والأمنيين من جميع أنحاء البلاد في إطار المشاورات الموسعة مع مختلف الأطراف في جميع أنحاء ليبيا لدعم مسار شامل للانتخابات.

وأضاف باتيلي أنه استمع إلى “مطالب مشتركة” للمشاركين في اللقاء “بإنهاء الأزمة السياسية الحالية من خلال الانتخابات”، مشيرًا إلى أن الكثيرين منهم عبروا عن “الإحباط الذي أصابهم جراء استمرار هذه الأزمة التي طال أمدها وتأثيرها الشديد على سبل العيش وعلى التعليم والسلام والاستقرار في الجنوب”.

حد للتهميش

وأوضح أن الأعيان طالبوا “بوضع حد للتهميش الذي تعاني منه المنطقة الجنوبية، وناشدوا بتوزيع أكثر عدلًا للموارد وكذا إلى إشراك فزان بصورة ملائمة في مختلف مسارات الحوار لدعم العملية الانتخابية”.

يذكر أن باتيلي كان قد أعلن مؤخرًا مبادرة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا هذا العام، بعد تعذر إجرائها في 2021 بسبب خلافات حول القاعدة الدستورية للتصويت.