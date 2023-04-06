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استقبلت شباك الفريقين 7 أهداف بعد مرور 22 جولة

دفاع الاتحاد يتلقى نفس عدد الأهداف المسجلة في شباك برشلونة

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
دفاع الاتحاد يتلقى نفس عدد الأهداف المسجلة في شباك برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول في نادي الاتحاد، في تحقيق رقم مميز له بدخول شباكه 7 أهداف فقط في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة.

ويتساوى العميد ومن قبيل الصدفة مع نادي برشلونة الذي سكن شباكه 7 أهداف أيضًا في الدوري الإسباني بالموسم الحالي بعد مرور 22 جولة من الليجا.

ويُعد أفضل خط دفاع في تاريخ الدوري السعودي هو خط دفاع نادي الهلال الذي استقبلت شباكه 6 أهداف فقط في 22 جولة في الدوري الذي تُوج به عام 1990.

أرقام مميزة لخط دفاع الاتحاد

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على نظافة شباكه 15 مرة هذا الموسم، واهتزت شباكه 7 مرات فقط، محققًا بذلك أعلى رقم مسجل بعد نفس عدد الجولات منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009.

وكان الرقم القياسي مسجلًا باسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في موسم 2008/ 2009، عندما استقبل 9 أهداف فقط خلال 22 مباراة.

كما أصبح حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 22 جولة، متفوقًا على حارس الهلال السابق، محمد الدعيع.

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