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جراء الاشتباكات العنيفة بين الجيش والدعم السريع

دمار واسع يصيب عنبر جراحة الأطفال في مستشفى بـ الخرطوم

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
دمار واسع يصيب عنبر جراحة الأطفال في مستشفى بـ الخرطوم
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع مصور آثار الدمار الكبير الذي أصاب أحد المستشفيات في العاصمة السودانية الخرطوم، جراء الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع المتمردة، حيث ظهرت آثار الرصاص في عنبر جراحة الأطفال بالطابق العلوي في مستشفي إبراهيم مالك بحي الصحافة.

توقف المستشفيات عن العمل

يأتي ذلك في وقت قالت فيه اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن 60 من أصل 86 مستشفى في مناطق القتال توقفت عن العمل.

وأكدت نقابة الأطباء السودانية على صفحتها على فيسبوك تعرض 14 مستشفى للقصف وتوقف 19 منشأة طبية عن العمل بسبب الاشتباكات.

وبدورها، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العنف وتوقف عمل العديد من المستشفيات والقدرة المحدودة على التزود بالمياه ونقص المواد الغذائية واضطرار السكان إلى النزوح، كلها عوامل تشكل أخطارًا كبيرة على الصحة في السودان.

50 ألف طفل في خطر

وأضافت المنظمة الأممية أن 50 ألف طفل في دارفور يعانون من سوء تغذية حاد ومحرومون من أي مساعدات غذائية نتيجة توقف نشاط منظمات الأمم المتحدة بعد مقتل خمسة من موظفيها.

في موازاة ذلك ووسط الاتهامات المتبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، سلمت وزارة الخارجية السودانية أمس الخميس، مذكرة رسمية لمنظمة الصحة العالمية حول ما وصفته بتعدي قوات الدعم السريع على 12 مستشفى ومرفقًا صحيًا بالخرطوم.

ويشار إلى أن الاشتباكات والغارات الجوية والمدفعية منذ اندلاع المعارك تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص، وإصابة ما يقرب من 4200 وتدمير مستشفيات وتوزيع محدود للمواد الغذائية.

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