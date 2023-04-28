دوري أبطال آسيا اللقب الغائب عن دياز

يطمح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة أوراوا ريد دايموندز الياباني، وحصد لقب دوري أبطال آسيا.

نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم غد السبت، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

دياز يحلم باللقب

ويحلم دياز بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى، حيث إنه نجح في التأهل إلى نهائي نسخة عام 2017، بعد نتائج مميزة وسجل خال من الهزائم، إلا أنه خسر اللقب أمام أوراوا، بعد تعادلهما ذهابًا بالرياض، وهزيمته إيابًا في اليابان.

ونجح دياز في ولايته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من أكتوبر 2016 وحتى شهر مارس 2018، في التتويج بلقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتولى المدرب الأرجنتيني تدريب الهلال للمرة الثانية منتصف شهر مارس 2022، ونجح في إعادة الفريق الأول لكرة القدم إلى الطريق الصحيح، وحقق ريمونتادا قوية أمام الاتحاد، وخطف لقب الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الأخيرة.

واستمر تألق الهلال مع دياز، وحقق إنجازً تاريخيًا بالحصول على الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية، بعد خسارته النهائي ضد ريال مدريد، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق والفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي.