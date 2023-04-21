دول أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر وأخرى أتمت الصيام

أعلن عدد من الدول عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال أمس الخميس، وأن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، فيما أقرت أخرى بثبوت هلال شهر شوال، وعليه يكون اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

الجمعة أول أيام عيد الفطر

ومن بين هذه الدول، المملكة العربية السعودية؛ حيث أكدت المحكمة العليا، أن يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، وذلك بعد رؤية هلال شوال في مرصدي تمير وسدير.

وهنأت المحكمة العليا خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فيما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023، هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر.

وتابع مفتي مصر في بيان: استطلعت دار الإفتاءِ المصرية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًّا، الموافق 20 إبريل لعام 2023 ميلاديًّا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ 1444 هجريًّا بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

كما أعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن اليوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، قالت وكالة أنباء الإمارات: إن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر في الإمارات.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين، أن اليوم الجمعة 21 إبريل 2023م هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

وفي العراق، أكد ديوان الوقف السني في العراق، أن يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن، أمس الخميس، أن اليوم الجمعة 21 إبريل 2023م هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، أن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، فيما قال مفتي عام المملكة الأردنية: إن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مجمع الفقه السوداني في بيان له: إن اليوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023م هو أول أيام شهر شوال للعام 1444هجرية يوم العيد المبارك.

وأضافت فلسطين، ولبنان، أن اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

السبت أول أيام عيد الفطر

في المقابل، جاءت أستراليا على رأس الدول التي أعلنت رسميًّا أن يوم السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر، اعتمادًا على الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية الهلال، وكذلك أعلنت كل من سلطنة عمان، باكستان، إيران، وبروناي واليابان وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، أن السبت 22 إبريل يوم عيد الفطر؛ لعدم ثبوت رؤية الهلال.

ويصادف اليوم حدوث كسوف كلي للشمس، ويُسمى بالكسوف الشمسي الهجين بحسب علماء الفلك؛ لأن القمر اليوم يكون قريبًا من الأرض فيحجب قرص الشمس تمامًا، وعليه فإن القمر لن يكون مرئيًّا في السماء طوال الليل، بحسب الفلكيين، مما قد يؤدي إلى تعذر رصده بالعين المجردة أو التليسكوب.

يُذكر أنه في 7 إبريل الجاري، قال مركز الفلك الدولي، في بيان: إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال، الخميس، مضيفًا في بيان، أن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب، من جميع قارة آسيا وأستراليا.

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أن رؤية هلال شهر شوال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا، مضيفًا أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.

ورغم ذلك، وبإجماع معظم الفلكيين، لا يمكن لأحد أن يجزم 100% أن شهر رمضان 1444هـ سيكون 29 أو 30 يومًا حتى الدقائق الأولى من غروب شمس أمس الخميس (29 رمضان) حيث نتيجة الرؤية الميدانية تكشف لنا موعد أول أيام عيد الفطر. وكل عام وأنتم بخير.