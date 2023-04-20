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 اليوم الخميس المتمم لشهر رمضان

دول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
دول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت عدة دول عربية، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر ومن بينها السعودية والإمارات ومصر.

من جهتها، أعلنت المحكمة العليا بالمملكة أن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

كما أعلنت كل من مصر والإمارات وقطر والبحرين واليمن والعراق والكويت والأردن ولبنان أن اليوم هم المتمم لشهر رمضان الكريم، وأن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك .

 

 

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