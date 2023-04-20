دول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر إقبال كبير على شراء حلويات العيد بعسير 600 قتيل بالاشتباكات ومستشفيات الخرطوم الأكثر تضررًا مشاهد إيمانية في آخر ساعات الصيام بالمسجد النبوي عودة مميزة لمذيعي الإخبارية القدامى في تغطية الترائي نيزك وراء الوميض الغامض في سماء كييف تناولوا التمرات قبل صلاة العيد لتهيئة المعدة الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة من قادة الدول بعيد الفطر الملك سلمان: نرجو الله أن يحل العيد ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة لمنطقتنا وللعالم
أعلنت عدة دول عربية، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر ومن بينها السعودية والإمارات ومصر.
من جهتها، أعلنت المحكمة العليا بالمملكة أن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.
كما أعلنت كل من مصر والإمارات وقطر والبحرين واليمن والعراق والكويت والأردن ولبنان أن اليوم هم المتمم لشهر رمضان الكريم، وأن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك .