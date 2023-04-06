دونيس لا يخسر ضد الخليج

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يسعى المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لتحقيق الفوز أمام الخليج اليوم في دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن يلعب الفتح ضد الخليج على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.
وقبل لقاء اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يقع الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.
ويملك دونيس سجلًا مميزًا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، حيث إنه خاض أمامه 4 مباريات؛ ونجح في تحقيق الفوز فيهم، كما تمكن من تسجيل 13 هدفًا، واستقبل هدفًا واحدًا فقط.
وقاد دونيس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح للفوز على الخليج بهدفين مقابل هدف في الدور الأول هذا الموسم، كما حقق 3 انتصارات مع الهلال أمام الفريق الخلجاوي بنتيجة 1\0، 7\0 و3\0.
ودرب دونيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 2015 و2016، كما تولى تدريب الوحدة في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020\ 2021، إلا أن الخليج كان يلعب في الدرجة الأولى، ويقود الفتح منذ يناير 2022.