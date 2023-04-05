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كشفت وسائل إعلام عبرية عن دوي انفجارات في منطقة سديروت قرب قطاع غزة.
جاء ذلك في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ردًّا على اقتحام المسجد القبلي.
وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الشبان الفلسطينيين في إحدى ساحات المسجد القبلي.
وحاولت شرطة الاحتلال إخلاء معتكفين بالقوة من داخل المسجد القبلي في المسجد الأقصى.