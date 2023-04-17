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ضمن منافسات دوري المحترفين

دياز أكثر المدربين قيادةً لمباريات ديربي الرياض

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
دياز أكثر المدربين قيادةً لمباريات ديربي الرياض
المواطن - فريق التحرير

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يُعد مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، أكثر مدير فني قيادة لمباريات ديربي الرياض، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

دياز الأكثر قيادة للديربي

وكشف حساب دوري روشن السعودي على “تويتر”، عن أكثر المدربين قيادة لمباريات الديربي بدوري المحترفين، ويتصدر دياز القائمة بـ6 مباريات، ثم الأوروغوياني خورخي داسيلفا، والبرتغالي روي فيتوريا بـ4 مواجهات.

مدربو ديربي الرياض
أكثر المدربين قيادة لمباريات الديربي – المصدر @SPL

ويملك رامون دياز مسيرة مميزة مع الهلال في الديربي، حيث سبق أن قاده في 9 مباريات بجميع البطولات، نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل 3 مرات، وخسر لقاء وحيدًا في نصف نهائي كأس ولي العهد عام 2016.

رامون دياز
المدرب الأرجنتيني – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستضيف النصر

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره النصر، مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقبل ديربي الرياض المرتقب، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

مباراة الهلال والنصر - دوري روشن

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