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دياز: تواجدنا بالنهائي فخر وهدفنا اللقب الآسيوي

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
دياز: تواجدنا بالنهائي فخر وهدفنا اللقب الآسيوي
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمباراته المرتقبة ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، متمنيًا التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

دياز يعلق على النهائي

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم غد السبت، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

وتحدث دياز في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد أوراوا، قائلًا: “الوصول للنهائي يعتبر فخرًا للفريقين، الزعيم هو البطل في مرتين سابقتين.. والفريق جاهز بدنيًا وذهنيًا.. وهذه المباراة التي ننتظرها طول الموسم”.

رامون دياز
دياز – المصدر @aawsat_spt

وعن خسارة اللقب في 2017، قال دياز: “عادة لا أنظر للوراء .. وهذا فخر لنا للوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.. ولدينا لاعبون ذو خبرة كبيرة وأداء عالٍ ما يؤهلهم للظفر باللقب”.

وواصل دياز تصريحاته قائلًا: “اللاعبون في أعلى درجة جاهزيتهم، واليوم سنضع اللمسات التكتيكية، ولابد أن نعلم أنها مباراتا نهائي وليس مباراة واحدة”.

وتابع: “اليابان دائما تقدم كرة قدم جيدة، وهم في تطور مستمر ورأينا أداء منتخب اليابان في كأس العالم، ولدينا الخبرة والامكانيات ولدينا مجموعة لاعبين محنكين في هذه المسابقة، وأوراوا فريق دفاعي جيد وسيلعب بالارتداد، ونحن فريق هجومي قوي وسنستمر بذلك غداً”.

مدرب الهلال دياز
جانب من المؤتمر الصحافي – المصدر @aawsat_spt

إيغالو يسعى للفوز

ومن جانبه، قال نجم الهلال، النيجيري أوديون إيغالو: “هذا أول نهائي قاري بالنسبة لي، وتحدثت مع زملائي الذين لديهم خبرة سابقة، ونحن مستعدون لتقديم الأفضل والظفر باللقب”.

وأضاف: “قدمنا مباراتين قوية ورائعة قبل النهائي، وهذا ما يجعلنا أكثر استعدادًا وجاهزية للنهائي، ومن المهم الفوز باللقاء.. وجميل أن أحاول التسجيل في اللقاء.. لكن المهم مساعدة زملائي والانتصار باللقب حتى وإن لم أسجل هدفاً”.

إيغالو
إيالو – المصدر @aawsat_spt
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