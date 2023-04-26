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بمشاركة ماريغا في التدريبات

دياز يبدأ تطبيق تكتيك النهائي اليوم

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ مساءً
دياز يبدأ تطبيق تكتيك النهائي اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يبدأ الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني في دوري أبطال آسيا.

دياز يبدأ الاستعداد

وعاد الهلال للتدريبات بالأمس، بعد حصولهم على راحة يوم الاثنين، حيث خضع اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الاتحاد لتمارين استشفائية، فيما أدى البقية تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية.

نادي الهلال - الهلال وأوراوا
لاعبو الهلال

ومن المنتظر أن يبدأ دياز في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم، تنفيذ الخطط والتكتيك الذي سينتهجه في مباراة أوراوا، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بشكل مميز قبل المواجهة المرتقبة.

كما ستشهد الاستعدادات اليوم مشاركة علي البليهي وحمد اليامي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين، وشاركا في الحصة التدريبية بالأمس.

علي البليهي
البليهي – المصدر @Alhilal_FC

جاهزية ماريغا

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير على جاهزية المهاجم المالي موسى ماريغا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مواجهة الاتحاد، على أن يحسم دياز مصير مشاركته ضد أوراوا.

ماريغا
ماريغا – المصدر @Alhilal_FC

نهائي دوري أبطال آسيا

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، في العاصمة الرياض، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

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