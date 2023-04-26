دياز يبدأ تطبيق تكتيك النهائي اليوم

يبدأ الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني في دوري أبطال آسيا.

دياز يبدأ الاستعداد

وعاد الهلال للتدريبات بالأمس، بعد حصولهم على راحة يوم الاثنين، حيث خضع اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الاتحاد لتمارين استشفائية، فيما أدى البقية تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية.

ومن المنتظر أن يبدأ دياز في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم، تنفيذ الخطط والتكتيك الذي سينتهجه في مباراة أوراوا، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بشكل مميز قبل المواجهة المرتقبة.

كما ستشهد الاستعدادات اليوم مشاركة علي البليهي وحمد اليامي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين، وشاركا في الحصة التدريبية بالأمس.

جاهزية ماريغا

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير على جاهزية المهاجم المالي موسى ماريغا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مواجهة الاتحاد، على أن يحسم دياز مصير مشاركته ضد أوراوا.

نهائي دوري أبطال آسيا

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، في العاصمة الرياض، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.