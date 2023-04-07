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خلال مواجهة الفريقين اليوم

دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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يسعى المدير الفني للهلال، الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تفوقه ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

مباراة الشباب والهلال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الشباب والهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

الشباب والعدالة

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

دياز لا يخسر

وتُعد مباراة اليوم هي الثامنة لدياز مع الهلال ضد الشباب، ولم يخسر المدرب الأرجنتيني أي لقاء، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين فقط.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب واحد من 5 فرق، وهي النصر، الفتح، التعاون والرائد؛ فاز عليها دياز 5 مرات، وهو أكبر عدد انتصارات له على فريق في السعودية.

وكان المدرب الأرجنتيني قد عاد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فبراير 2022، وبدأ ولايته الثانية باكتساح الشباب بخمسة أهداف دون رد.

مدرب الهلال رامون دياز
المدرب الأرجنتيني – المصدر @Alhilal_FC
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