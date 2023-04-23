دياز يطمح لمواصلة سيطرته على الكلاسيكو

يأمل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تألقه في مواجهات الاتحاد، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الاتحاد يواجه الهلال اليوم

ومن المقرر أن تُقام يلعب الهلال ضد الاتحاد، مساء يوم غد الأحد، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

دياز يتفوق

ويعيش دياز أجواء الكلاسيكو للمرة التاسعة، حيث سبق وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 7 مباريات، فيما تواجد كمدير فني للاتحاد في لقاء واحد، وحقق 4 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مثلهما.

وظهر دياز في الكلاسيكو للمرة الأولى، عندما قاد الهلال ضد الاتحاد في مباراة الدور الأول بالدوري موسم 2016\ 2017، وخسر بهدفين دون رد، ونجح في الفوز بالدور الثاني بنتيجة 3\1.

وانتهت مباراتا الهلال والاتحاد في الدوري موسم 2017\ 2018 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، قبل أن يظهر المدرب الأرجنتيني في الكلاسيكو، ولكن مع العميد في نهائي كأس السوبر السعودي موسم 2018\ 2019، وخسر بنتيجة 2\1.

وعاد دياز لقيادة الهلال في منتصف الموسم الرياضي الماضي، ولعب 3 مباريات ضد الاتحاد، ونجح في تحقيق الفوز بهم جميعًا، حيث انتصر بنتيجة 2\1 و3\1 في الموسم الماضي، وفاز بهدف دون رد في مواجهة الدور الأول هذا الموسم.