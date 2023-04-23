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خلال مواجهة الاتحاد اليوم

دياز يطمح لمواصلة سيطرته على الكلاسيكو

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
دياز يطمح لمواصلة سيطرته على الكلاسيكو
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تألقه في مواجهات الاتحاد، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الاتحاد يواجه الهلال اليوم

ومن المقرر أن تُقام يلعب الهلال ضد الاتحاد، مساء يوم غد الأحد، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

الاتحاد والهلال
جانب من المباراة – المصدر spl

دياز يتفوق

ويعيش دياز أجواء الكلاسيكو للمرة التاسعة، حيث سبق وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 7 مباريات، فيما تواجد كمدير فني للاتحاد في لقاء واحد، وحقق 4 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مثلهما.

وظهر دياز في الكلاسيكو للمرة الأولى، عندما قاد الهلال ضد الاتحاد في مباراة الدور الأول بالدوري موسم 2016\ 2017، وخسر بهدفين دون رد، ونجح في الفوز بالدور الثاني بنتيجة 3\1.

رامون دياز
المدرب الأرجنتيني – المصدر spl

وانتهت مباراتا الهلال والاتحاد في الدوري موسم 2017\ 2018 بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، قبل أن يظهر المدرب الأرجنتيني في الكلاسيكو، ولكن مع العميد في نهائي كأس السوبر السعودي موسم 2018\ 2019، وخسر بنتيجة 2\1.

وعاد دياز لقيادة الهلال في منتصف الموسم الرياضي الماضي، ولعب 3 مباريات ضد الاتحاد، ونجح في تحقيق الفوز بهم جميعًا، حيث انتصر بنتيجة 2\1 و3\1 في الموسم الماضي، وفاز بهدف دون رد في مواجهة الدور الأول هذا الموسم.

رامون دياز
المدرب الأرجنتيني – المصدر @Alhilal_FC
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