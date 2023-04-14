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ضمن منافسات دوري روشن

دياز يُريح 4 لاعبين في مباراة الباطن

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
دياز يُريح 4 لاعبين في مباراة الباطن
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، على تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة اليوم ضد الباطن.

الباطن ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي الباطن، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع نادي الهلال في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

دياز يُريح اللاعبين

وسيعتمد دياز على سياسة التدوير، من أجل تجنب إرهاق اللاعبين، حيث ينتظر الفريق الأول لكرة القدم مواجهات حاسمة ومصيرية خلال الأسابيع المقبلة، أبرزها؛ نصف نهائي كأس الملك ونهائي دوري أبطال آسيا.

رامون دياز
المدرب الأرجنتيني – المصدر spl

وأكدت تقارير، أن دياز استبعد الرباعي عبدالله المعيوف، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد ومحمد البريك، كما سيفقد المصابين علي البليهي، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، متعب المفرج وحمد اليامي، بجانب الموقف كويلار.

ويتوقع أن يبدأ الهلال مباراة الباطن اليوم، بالتشكيل التالي؛ محمد العويس، معاذ فقيهي، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، محمد كنو، لوسيانو فييتو، ميشيل ديلغادو، أندريه كاريلو وأوديون إيغالو.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
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