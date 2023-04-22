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خلال الحصة التدريبية اليوم

دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الزعيم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم السبت، استعداداته لمباراة الهلال والاتحاد ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

الهلال يُنهي استعداداته

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حصة تدريبية اليوم؛ تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة.

الزعيم قبل مباراة الهلال والاتحاد
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

وشرح رامون دياز عددًا من الجمل التكتيكية المتوقع تنفيذها في مباراة الهلال والاتحاد على كامل الملعب، قبل أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، إلى جدة، استعدادًا لمباراته المرتقبة ضد الاتحاد، وذلك وفقًا لحساب الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الهلال والاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتحاد، مساء يوم غد الأحد، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

نادي الاتحاد - دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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