دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد

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أنهى الزعيم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم السبت، استعداداته لمباراة الهلال والاتحاد ضمن منافسات بطولة كأس الملك.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حصة تدريبية اليوم؛ تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة.
وشرح رامون دياز عددًا من الجمل التكتيكية المتوقع تنفيذها في مباراة الهلال والاتحاد على كامل الملعب، قبل أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، إلى جدة، استعدادًا لمباراته المرتقبة ضد الاتحاد، وذلك وفقًا لحساب الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتحاد، مساء يوم غد الأحد، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.