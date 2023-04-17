دينكو يسعى لتكرار إنجاز هورفات ضد الهلال

يسعى المدير الفني الكرواتي دينكو إيليتشيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لتحقيق الفوز ضد الهلال في دوري روشن السعودي.

الهلال ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد النصر، مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقبل الديربي المرتقب، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

دينكو يطمح للفوز

وكلفت إدارة نادي النصر، دينكو الذي يقود فريق درجة الشباب، بتدريب الفريق الأول بعد إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، ويطمح في تحقيق انطلاقة قوية أمام الهلال.

ويأمل دينكو في تكرار تجربة مواطنه ألين هورفات الذي كُلف بقيادة الفريق الأول قبل موسمين بعد إقالة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، ونجح في تحقيق الفوز على الهلال بثلاثية دون رد، وتوج بكأس السوبر السعودي.

وكان إيليتشيتش قد بدأ مهمته مع فريق النصر تحت 19 عامًا في الصيف الماضي، وظهر اللاعبون بشكل مميز معه، ويحتل وصافة الدوري بفارق نقطة واحدة عن الأهلي المتصدر قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.