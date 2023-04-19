Icon

سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود السعودي Icon رقمان سلبيان لـ النصر في دوري روشن Icon الجنود المصريون قبل نقلهم من قاعدة مروي: سنعود إلى أسرنا بخير Icon أمير الشرقية يسلم 76 وحدة سكنية لمستفيدي جمعية البر Icon لوكاكو يسعى لمواصلة تألقه بدوري أبطال أوروبا Icon فيصل بن فرحان يبحث مع وزيرة خارجية فرنسا إنهاء العنف بالسودان Icon الربيعة ينشر صورتين للحرم المكي ويعلق: من غياب محزن إلى امتلاء مفرح Icon تياغو سيلفا ينتقد مالك تشيلسي Icon هزيمة النصر تُنعش حظوظ الشباب في المنافسة Icon السفارة بلندن تدعو لمراعاة تعليمات الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الخسارة أمام الهلال بثنائية

دينكو يفشل في مواصلة مسيرة مدربي النصر المميزة بالديربي

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٤ مساءً
دينكو يفشل في مواصلة مسيرة مدربي النصر المميزة بالديربي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبط المدير الفني الكرواتي دينكو إيليتشيتش، الجماهير النصراوية، بعدما فشل في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال.

خسارة الديربي بثنائية

وحل النصر ضيفًا على الهلال بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في حسم الديربي لصالحه بهدفين دون رد.

الهلال والنصر
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

دينكو يفشل في الفوز

وكانت إدارة نادي النصر، قد كلفت دينكو الذي يقود فريق درجة الشباب، بتدريب الفريق الأول بعد إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، ليبدأ مشواره بمواجهة صعبة أمام الهلال.

وفشل دينكو في مواصلة مسيرة مدربي النصر المميزة في أول مواجهة لهم أمام الهلال في آخر 5 سنوات، حيث لم يتعرض أي من المديرين الفنيين السابقين للهزيمة في البطولات المحلية في أول ديربي لهم.

دينكو
المدرب الكرواتي – المصدر @AlNassrFC

وقاد البرتغالي هيلدر، النصر للتعادل ضد الهلال بنتيجة 2\2 في أول ديربي له، ونجح مواطنه في تحقيق الفوز على الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتمكن الكرواتي ألين هورفات في الفوز بنتيجة 3\0 في كأس السوبر السعودي.

ونجح الأرجنتيني روسو في تحقيق آخر فوز للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الهلال بهدفين دون رد، في مباراة الدور الأول الموسم الماضي، وكان تطمح الجماهير أن يسير دينكو على دربهم بتحقيق نتيجة إيجابية.

دينكو
المدرب الكرواتي – المصدر @AlNassrFC
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء
السعودية اليوم

ريانة برناوي أول سعودية تنطلق للفضاء

السعودية اليوم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد
العالم

البنتاجون: تسريب الوثائق عمل إجرامي متعمد

العالم
حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين
العالم

حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين

العالم
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت عليها
العالم

كوريا الجنوبية تتهم المخابرات الأمريكية CIA بالتنصت...

العالم
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف للجنسين
حصاد اليوم

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات الاجتماعية الجديد
السعودية اليوم

محطات في مسيرة عبدالعزيز البوق محافظ التأمينات...

السعودية اليوم