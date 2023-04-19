دينكو يفشل في مواصلة مسيرة مدربي النصر المميزة بالديربي

أحبط المدير الفني الكرواتي دينكو إيليتشيتش، الجماهير النصراوية، بعدما فشل في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال.

خسارة الديربي بثنائية

وحل النصر ضيفًا على الهلال بالأمس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في حسم الديربي لصالحه بهدفين دون رد.

دينكو يفشل في الفوز

وكانت إدارة نادي النصر، قد كلفت دينكو الذي يقود فريق درجة الشباب، بتدريب الفريق الأول بعد إقالة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، ليبدأ مشواره بمواجهة صعبة أمام الهلال.

وفشل دينكو في مواصلة مسيرة مدربي النصر المميزة في أول مواجهة لهم أمام الهلال في آخر 5 سنوات، حيث لم يتعرض أي من المديرين الفنيين السابقين للهزيمة في البطولات المحلية في أول ديربي لهم.

وقاد البرتغالي هيلدر، النصر للتعادل ضد الهلال بنتيجة 2\2 في أول ديربي له، ونجح مواطنه في تحقيق الفوز على الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتمكن الكرواتي ألين هورفات في الفوز بنتيجة 3\0 في كأس السوبر السعودي.

ونجح الأرجنتيني روسو في تحقيق آخر فوز للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الهلال بهدفين دون رد، في مباراة الدور الأول الموسم الماضي، وكان تطمح الجماهير أن يسير دينكو على دربهم بتحقيق نتيجة إيجابية.