ذكرى بيعة ولي العهد.. 6 سنوات لقائد استثنائي

إنجازات يشهد بها القاصي والداني على أرض الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وفي الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نستذكر رحلة انطلقت منذ 6 سنوات لرؤية المملكة 2030 لبناء وطن مصدر فخر وإلهام للشعوب في كل أنحاء العالم.

المملكة مضرب المثل

اليوم وبعد ست سنوات من تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد ، باتت المملكة مضرب المثل في العمل والإنتاج والإنجاز والبناء والتعمير في شتى مناحي الحياة لتوفير الحياة الكريمة ورغد العيش للمواطن .

وعلى الرغم من الظروف المحيطة وما شهدته بعض الدول المجاورة فضلا عن مجريات الأمور في العالم، إلا أن المملكة وقفت ثابتة راسخة بعزيمة وهمة الشباب تخطو بثبات وثقة نحو الهدف المنشود ألا وهو بناء أمّة يفخر بها المواطن ويزهو بها بين الأمم.

مشاريع عملاقة وفرص عمل

ونرى اليوم عناوين أخبار المملكة تتصدر الصحف العالمية بمشاريع عملاقة واستثمارات لم يشهد العالم مثيلاً لها، بدءاً من مشروع نيوم إلى مشروع ذا لاين ومشروع البحر الأحمر وغيرها من المشاريع التي لا تعد ولا تحصى والتي وفرت آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين.

المملكة والأحداث العالمية

باتت المملكة اليوم لاعباً محورياً ورئيسياً في مجريات الأحداث التي يشهدها العالم، وباتت المملكة المؤثر الأكثر في مجريات الأحداث العالمية سواء بعودة العلاقات مع إيران ودور الوساطة في الأشقاء في اليمن، والوساطة بين روسيا وأوكرانيا فضلا عن لم شمل دول الخليج وتعزيز العلاقات بين الأشقاء، فاليوم باتت المملكة بجهود ولي العهد حاضرة على مائدة السياسة الدولية بقوة وتأثير كبير.

ذكرى بيعة ولي العهد

وتفاعل المغردون عبر وسم “#ذكرى_بيعة_ولي_العهد #السادسه”، مؤكدين الوفاء و العهد لولي العهد مهندس رؤية 2030.

وغرد الأمير سعود بن سلطان بن عبدالله بقوله “قائد استثنائي ترجمت جميع أقواله إلى أفعال، سنوات تحققت فيها عقود من الإنجازات ومن الحضور السعودي القوي في المحافل الدولية التي أكدت حكمة وعزم وحزم قيادتنا الرشيدة”.

وتفاعل الشاعر علي العمري مع هذه المناسبة بأبيات شعر

أنت قمة جامعة كل القمم

يا زعيم الشرق الأوسط بقتدار

لو يدور الوقت ويضيق النسم

قلت للعالم هنا صنع القرار

من بنى مجد العروبة ماهدم

من جمع كل العرب بغلا الديار

انت للأمة ذرا دين وقسم

هكذا ياسيدي فعل الكبار

انتهض صقر العروبة

وغرد جلوي آل رشيد في ذكرى بيعة ولي العهد بقوله ”

عشت مولاي المفدَّى عسى العيد إيهنيك

يوم خلّيت العدا حانيات أرقابها

وقلت يا محمد تقدَّم ولله أرتجيك

وانتهض صقر العروبة وحمت عقابها”.

وقال مقرن بن عبدالرحمن :”

حنّا لعينا محمد روسنا فداً له

من ساعة الصفر فيها لين ينهيها”.

سياسة حكيمة وقائد ملهم

وقال أبو عمر غالب الفقـيـر “ما تحقق في ستة أعوام أعظم الإنجازات ومنها الدور القوي والفعّال للسعودية في المحافل العالمية التي أكدت السياسة الحكيمة لولي العهد القائد الملهم صاحب النظرة الثاقبة والقرارات المؤثرة”.

وقال عبدالله “ذكرى نعتز ونفخر بها وبوجود قائد جعل المملكة والشعب في مقدمة دول العالم، وفعلاً طموحنا من طموح ملهمنا ولي العهد”.