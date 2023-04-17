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رؤساء 3 دول يطيرون للسودان لبحث الأوضاع

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ صباحاً
رؤساء 3 دول يطيرون للسودان لبحث الأوضاع
المواطن - فريق التحرير

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قررت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) إرسال رؤساء جنوب السودان، سلفا كير، والرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس الجيبوتي، إسماعيل جيله في أقرب وقت ممكن للتوفيق بين المجموعات المتصارعة.

وقالت إيغاد: إن الاستقرار في السودان هو مفتاح الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

3 رؤساء في السودان

ودعا الرئيس الكيني، وليام روتو، قادة مجموعة (إيغاد) اتخاذ موقف حازم لإعادة السلام إلى السودان.

وطالب من القادة في مجلس السيادة الانتقالي، والفريق أول عبدالفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو بوقف الحرب والعودة إلى المفاوضات.

الجيش السوداني

وبعث الجيش السوداني مساء أمس الأحد رسالة طمأنة للمواطنين وقال: إن القوات المسلحة متماسكة وأنها ستحسم الحرب قريبًا، وذلك وفقًا لشبكة العربية الإخبارية.

 

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