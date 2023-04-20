الإمارات وقطر تعلنان الجمعة أول أيام عيد الفطر الوحدة يسعى لتجنب السلسلة الأسوأ أرقام مميزة لـ أحمد شراحيلي بدوري روشن الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غداً الجمعة الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غداً الجمعة وفاة رئيس الديوان السني الأسبق بالعراق خلال محاولة اعتقاله رؤية هلال شهر شوال في تمير وحوطة سدير قرار توخيل مع مالك تشيلسي سبب إقالته انفجار صاروخ سبايس إكس العملاق عقب إطلاقه بدقائق لقطات لبدء ترائي هلال شوال من مرصد سدير
أعلن المرصد الفلكي بكل من تمير وحوطة سدير، رؤية هلال شهر شوال، وبذلك يكون يوم غد الجمعة الموافق 21 إبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ وأول يوم عيد الفطر المبارك.
ومن المقرر أن تستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.