رئاسة الحرمين تستقبل ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام لأداء العمرة

تستقبل وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الخدمية، عبر إدارة خدمة التنقل بالمسجد الحرام، ضمن مبادرة “إنسانية”، وفدًا من جمعية شفيعًا لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد الحرام، لأداء مناسك العمرة وفق منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية المقدمة ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”، تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”، بحسب ما أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ ماهر بن سعيد السويهري.

خدمات وتسهيلات

من جانبه أشار الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية، عمر بن سليمان المحمادي، إلى تعاون وتكاتف الإدارات بالمسجد الحرام لتقديم كافة الخدمات الإنسانية والاهتمام بالفئة الغالية على قلوبنا كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات لهم، التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.

توجيهات القيادة

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبإشراف مباشر من مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري، وبمتابعة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد بن فهد الشلوي، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن.

وعبر الوفد بوافر شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ما تم تقديمه من تسهيلات وخدمات متنوعة أثناء أدائهم مناسك العمرة بتعاون وتكاتف الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.