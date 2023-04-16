رئيس أرامكو عن ولي العهد: لديه بُعد إستراتيجي بشأن النفط

أشاد المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو، بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأكد أن لديه بُعدًا إستراتيجيًّا بشأن النفط.

المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين: الأمير محمد بن سلمان لديه بُعد استراتيجي في النفط ومهتم جدا في الصناعات التحويلية وتعزيز الصناعة الوطنية من قبل رؤية 2030@Ojeraisyhttps://t.co/l5D4gQ1TZH#الصناعات_التحويلية#حكاية_وعد#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/1J0izKfLua — MBC1 (@mbc1) April 16, 2023

وأضاف الناصر، خلال لقائه ببرنامج حكاية وعد، على قناة إم بي سي، أن ولي العهد طلبني للقائه، خلال فترة تكليفي، وكان لديه عدة ملاحظات مهمة جدًّا، ولديه أسئلة دقيقة تدل على البعد الإستراتيجي في الطرح.

الصناعات التحويلية

وتابع: الأمير محمد بن سلمان سأل عن المحتوى المحلي وكنا– حينئذ– قد أطلقنا برنامج التحول الوطني وتعزيز الصناعة الوطنية وكانت نسبة المحتوى المحلي أقل من 40%، وتناول مشاريع الغاز وسأل: لماذا لا نسَرِّع عملية اكتشافات الغاز ليحل محل حرق السوائل بمعامل الكهرباء والماء؟!

رؤية 2030

وأكد أن الأمير محمد سلمان مهتم جدًّا بالصناعات التحويلية، وتعزيز الصناعة الوطنية من قبل رؤية 2030.