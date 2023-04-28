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مع استمرار جهود إنقاذ الرعايا من السودان

رئيس الأركان: مملكة الإنسانية كانت ولازالت وستبقى بتوجيه ودعم القيادة الحكيمة

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
رئيس الأركان: مملكة الإنسانية كانت ولازالت وستبقى بتوجيه ودعم القيادة الحكيمة
المواطن - فريق التحرير

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رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -أيّده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله-، على توجيهاتهما ومتابعتهما المباشرة لعمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، والتي تمت بكل يسر وسهولة، حتى وصولهم بسلام وأمان.

ترتيبات الإجلاء

وأكد أنه فور صدور توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان، وترتيب إجلاء المواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، وبمتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع –حفظه الله-، أعدت الجهات المختصة في وزارة الدفاع الخطط اللازمة لتنفيذ عمليات الإجلاء الإنسانية، كما تم التنسيق لتكامل الخطط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار رئيس هيئة الأركان العامة إلى أن نجاح قواتنا المسلّحة وفي مقدمتها القوات البحرية في تنفيذ عمليات الإجلاء الإنسانية، أبرزت جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على التعامل مع أي طارئ وفق أعلى درجات الدقة والكفاءة متى اقتضى الأمر ذلك.

خدمة المواطنين والإنسانية

وأضاف أن قواتنا المسلحة لا تقتصر أدوارها على المهام العسكرية والدفاعية، وإنما تمتد لتشمل خدمة المواطنين والإنسانية، في تأكيد راسخ على أن قيادتنا لا تتوانى في مد يد العون لكل محتاج، ونهجها الثابت في المساهمة في حفظ الأرواح البشرية، والمساهمة في كل ما من شأنه أن يُحقق ويحفظ الأمن والسلام.

وختم رئيس هيئة الأركان حديثه بالإشارة إلى أن مملكة الإنسانية كانت ولازالت وستبقى بتوجيه ودعم من القيادة الحكيمة لها حضورها الدائم في مثل هذه المواقف الإنسانية، التي تنطلق في جميع أعمالها من مبادئ راسخة وقيم ثابتة، سائلًا الله تعالى أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لخدمة المواطنين والإنسانية.

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