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 استقبله مسؤولون بشؤون الحرمين

رئيس السنغال يؤدي مناسك العمرة

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
رئيس السنغال يؤدي مناسك العمرة
المواطن - واس

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أدى فخامة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال اليوم مناسك العمرة وكان في إستقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

وكان الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال قد وصل اليوم إلى جدة، لاداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير عام المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

 

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