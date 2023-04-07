السعودية تعيد البريق لـ جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة المجاورة له قصة اعتزال تركي الضبعان كرة القدم بسبب والده لحظة قياس إجهاد المعتمرين والزوار بعد صلاة التراويح في مسجد قباء رئيس الطائي يشرح كيفية تأثير ترابط أهالي حائل على مدرب الفريق وأمير سعيود تدشين منصة أيتامنا بالتزامن مع يوم اليتيم العربي زلزالان قويان يضربان سواحل سامسون التركية فيكتور سيموس: وضع الأهلي أحزنني توقعات بـ بأمطار شبه غزيرة وحبات برد اليوم وغدًا أفضلية كبيرة لـ الهلال في تاريخ مواجهاته ضد الشباب حكم مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يثير الجدل
تحدث تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي، عن تأثير كرم وترابط أهالي مدينة حائل على مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو ميجيل واللاعب الجزائري أمير سعيود.
كيف أثر ترابط أهالي حائل على نادي الطائي.. وماهي قصة المدرب البرتغالي وعائلته مع مدينة الكرم@Mofeed_n@tamdh15@MinAlsefer
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— MBC1 (@mbc1) April 6, 2023
وقال الضبعان في برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة MBC: في البداية أسرة المدرب البرتغالي لم تكن أتت إلى السعودية وفضلوا القدوم لمعرفة الأجواء وأُعجبت أسرته بالأجواء في حائل وبترابط الأهالي فيها، وأخبرني أنه لولا دراسة ابنته في بلاده لبقيت في حائل والمملكة”.
وواصل الضبعان: “بالنسبة للاعب الجزائري أمير سعيود أصبح مرتبط ارتباطًا لاصيقًا بحائل وكذلك في مرة من المرات كانت زوجته مرتبطة بموعد ولم تذهب فاستفسر منها الجيران عن السبب فأخبرتهم أن زوجها متعب، اللاعب أخبرني أنه خلال نصف ساعة أو ساعة، كان الأهالي أحضروا له الدواء المناسب لمرضه”.
يذكر أن المدرب البرتغالي بيدرو ميجيل كان تولى تدريب نادي الطائي في يوليو الماضي خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.