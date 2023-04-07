رئيس الطائي يشرح كيفية تأثير ترابط أهالي حائل على مدرب الفريق وأمير سعيود

تحدث تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي، عن تأثير كرم وترابط أهالي مدينة حائل على مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو ميجيل واللاعب الجزائري أمير سعيود.

وقال الضبعان في برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة MBC: في البداية أسرة المدرب البرتغالي لم تكن أتت إلى السعودية وفضلوا القدوم لمعرفة الأجواء وأُعجبت أسرته بالأجواء في حائل وبترابط الأهالي فيها، وأخبرني أنه لولا دراسة ابنته في بلاده لبقيت في حائل والمملكة”.

وواصل الضبعان: “بالنسبة للاعب الجزائري أمير سعيود أصبح مرتبط ارتباطًا لاصيقًا بحائل وكذلك في مرة من المرات كانت زوجته مرتبطة بموعد ولم تذهب فاستفسر منها الجيران عن السبب فأخبرتهم أن زوجها متعب، اللاعب أخبرني أنه خلال نصف ساعة أو ساعة، كان الأهالي أحضروا له الدواء المناسب لمرضه”.

يذكر أن المدرب البرتغالي بيدرو ميجيل كان تولى تدريب نادي الطائي في يوليو الماضي خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.