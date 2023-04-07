رئيس الطائي: 19 ريالًا كانت خزينة النادي عندما توليت المهمة وأقسمت بالرد بعد جملة نادي الجبلين !

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أوضح تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي، أن خزينة النادي كانت تحتوي 19 ريالًا فقط حينما تولى مهمة رئاسة النادي وهو في دوري الدرجة الأولى السعودي.
خمس هزائم في بداية مسيرة #تركي_الضبعان كرئيس للنادي.. وهكذا رد الطائي اعتباره مع نادي الجبلين@Mofeed_n@tamdh15@MinAlsefer
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— MBC1 (@mbc1) April 6, 2023
وتحدث الضبعان في برنامج “اللقاء من الصفر”: “النادي كان يعاني كثيرًا واجتمعت مع الأصدقاء وقررت تولي مهمة رئاسة النادي وكنت خزينة النادي تحتوي فقط على 19 ريالًا، وبعد ذلك بدأنا في بناء الفريق”.
وتابع: “جملة المركز الإعلامي لنادي الجبلين جعلتني أقسمت بأنني سأخذ فارس الشمال إلى دوري المحترفين السعودي حينما قالوا: (الجبلين يفوز على الطائي متذيل الترتيب) كانت جملة صعبة وفيها استنقاص من قدر النادي خاصة أننا تعرضنا لـ 5 هزائم متتالية، بعدما توليت مهمة رئاسة النادي”.
وواصل: “صعدنا بعد ذلك في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين والجبلين مكث في دوري الدرجة الأولى، كانت عبارتهم حافز لنا لتغيير وضع الفريق للأفضل”.