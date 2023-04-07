رئيس الطائي: 19 ريالًا كانت خزينة النادي عندما توليت المهمة وأقسمت بالرد بعد جملة نادي الجبلين !

أوضح تركي الضبعان، رئيس نادي الطائي، أن خزينة النادي كانت تحتوي 19 ريالًا فقط حينما تولى مهمة رئاسة النادي وهو في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وتحدث الضبعان في برنامج “اللقاء من الصفر”: “النادي كان يعاني كثيرًا واجتمعت مع الأصدقاء وقررت تولي مهمة رئاسة النادي وكنت خزينة النادي تحتوي فقط على 19 ريالًا، وبعد ذلك بدأنا في بناء الفريق”.

وتابع: “جملة المركز الإعلامي لنادي الجبلين جعلتني أقسمت بأنني سأخذ فارس الشمال إلى دوري المحترفين السعودي حينما قالوا: (الجبلين يفوز على الطائي متذيل الترتيب) كانت جملة صعبة وفيها استنقاص من قدر النادي خاصة أننا تعرضنا لـ 5 هزائم متتالية، بعدما توليت مهمة رئاسة النادي”.

وواصل: “صعدنا بعد ذلك في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين والجبلين مكث في دوري الدرجة الأولى، كانت عبارتهم حافز لنا لتغيير وضع الفريق للأفضل”.