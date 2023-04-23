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رئيس الوزراء القطري يشكر المملكة على إجلاء المواطنين القطريين من السودان

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
رئيس الوزراء القطري يشكر المملكة على إجلاء المواطنين القطريين من السودان
المواطن - واس

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
وفي بداية الاتصال، تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
كما هنّأ معاليه سمو الوزير بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، معرباً عن شكره على إجلاء عددٍ من المواطنين القطريين إلى جانب أشقاؤهم من الدول الأخرى.
كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المتصاعدة في عددٍ من المواقع الحيوية داخل السودان.

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