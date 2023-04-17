رئيس برشلونة يحرج ريال مدريد بسبب قضية نيجريرا !

هاجم خوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، نادي ريال مدريد، وذلك بسبب القضية المتورط فيها النادي الكتالوني مع إنريكي نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق، حيث تم إتهام البارشا بدفع رشوة مالية للأخير.

رئيس برشلونة يرد

وعلق لابورتا قائلًا: “ريال مدريد النادي المفضل من الحكام على مر التاريخ، يتحدث بشأن ضرره في قضية نيجريرا، هذا هراء”.

وأضاف: “يتم الضغط علينا لكي يتعرض البارشا للضرر، ولكن هذا لن يحدث سندافع عن الفريق الكتالوني حتى آخر قطرة دم منا”.

وتابع لابورتا: “أطالب بالحفاظ على من أجل الدفاع عن شعارنا وجوهرنا الذي نملكه”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن فتح تحقيق ضد البارشا رسميًّا، وذلك بسبب “انتهاك محتمل لإطاره القانوني فيما يتعلق بقضية نيجريرا، والتي تحقق فيها المحاكم الإسبانية حاليًّا”.