رئيس تشيلسي يتوقع الفوز على الريال بثلاثية

توقع رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي، تود بويلي، نتيجة مباراة فريقه ضد ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

بويلي يتوقع الفوز

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن تود بويلي، حضر الغداء المشترك مع مجلس إدارة نادي ريال مدريد، الذي أُقيم، اليوم الأربعاء.

وتحدث رئيس نادي تشيلسي خلال تصريحاته للبرنامج الإسباني، قائلًا: “لقد كانت وجبة رائعة، أتوقع الفوز بثلاثية نظيفة”.

ريال مدريد ضد تشيلسي

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد تشيلسي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد أطاح بالبلوز من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويسعى الفريق الإنجليزي لرد الاعتبار وخطف بطاقة التأهل هذا الموسم.

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي بالتشكيل التالي؛ تيبو كورتوا، كامافينجا، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش، رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور وبنزيما.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الإنجليزي المباراة بالتشكيل التالي؛ كيبا، كوكوريلا، فوفانا، كاليدو كوليبالي، جيمس، بن شيلويل، كانتي، إنزو، رحيم سترلينج، جواو فيليكس وهافيرتز.