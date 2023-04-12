Icon

لقطات جوية تبهج القلوب للمسجد الحرام قبل أذان المغرب Icon توقع سحب كثيفة ممطرة مع حبات البرد Icon مواطن يستغيث من خطر الكلاب الضالة: قتلت 25 رأسًا من الأغنام وستقتل العمال Icon رئيس تشيلسي يتوقع الفوز على الريال بثلاثية Icon الغذاء والدواء: لا علاقة بين استخدام مكعبات مرقة الدجاج والسرطان Icon كاكو الأكثر صناعة للأهداف بعد الجولة الـ23 Icon الأمطار تسبب انهيارات جزئية في أسقف جامعة حفر الباطن Icon مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد فيضة أثقب بحائل Icon اتهامات العنصرية تُلاحق مدرب باريس سان جيرمان! Icon لقطات لزخات المطر محملة بنسائم الخير داخل المسجد النبوي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري الأبطال

رئيس تشيلسي يتوقع الفوز على الريال بثلاثية

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
رئيس تشيلسي يتوقع الفوز على الريال بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي، تود بويلي، نتيجة مباراة فريقه ضد ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

بويلي يتوقع الفوز

وأشار برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن تود بويلي، حضر الغداء المشترك مع مجلس إدارة نادي ريال مدريد، الذي أُقيم، اليوم الأربعاء.

وتحدث رئيس نادي تشيلسي خلال تصريحاته للبرنامج الإسباني، قائلًا: “لقد كانت وجبة رائعة، أتوقع الفوز بثلاثية نظيفة”.

تشيلسي ضد دورتموند

ريال مدريد ضد تشيلسي

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد تشيلسي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد أطاح بالبلوز من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويسعى الفريق الإنجليزي لرد الاعتبار وخطف بطاقة التأهل هذا الموسم.

ريال مدريد ضد تشيلسي
جانب من مباراة سابقة

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي بالتشكيل التالي؛ تيبو كورتوا، كامافينجا، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش، رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور وبنزيما.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الإنجليزي المباراة بالتشكيل التالي؛ كيبا، كوكوريلا، فوفانا، كاليدو كوليبالي، جيمس، بن شيلويل، كانتي، إنزو، رحيم سترلينج، جواو فيليكس وهافيرتز.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت
العالم

موسكو ترفع العلم الروسي فوق باخموت

العالم
أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد الجولة الـ21
الرياضة

أفضل 4 مدافعين في دوري روشن بعد...

الرياضة
4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية في العالم
السعودية اليوم

4 مدن سعودية ضمن مؤشر IMD للمدن...

السعودية اليوم
توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار أكثر من العادة
السعودية اليوم

توقعات الطقس في رمضان: معدل هطول الأمطار...

السعودية اليوم
مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد الاحتجاجات
العالم

مجلة تشارلي إيبدو ترسم مصير ماكرون بعد...

العالم
تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا خدمات
السعودية اليوم

تعرف على حالة الطقس اليومية عبر توكلنا...

السعودية اليوم
تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء بزراعة 53 ألف شتلة
السعودية اليوم

تعليم الرياض يشارك في مشروع الرياض الخضراء...

السعودية اليوم
لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في الباحة
السعودية اليوم

لقطات لانهيارات صخرية في عقبة حزنة في...

السعودية اليوم