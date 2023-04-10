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تشرف بالسلام على رسول الله

رئيس غينيا بيساو يزور المسجد النبوي

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
رئيس غينيا بيساو يزور المسجد النبوي
المواطن - واس

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زار الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، المسجد النبوي، اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال رئيس جمهورية غينيا بيساو عند المسجد النبوي وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بوكالة شؤون المسجد النبوي جمعان العسيري، ومساعد قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد هزاع مصلح المطيري، وعدد من المسؤولين.

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